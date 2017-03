Adele končno priznala, kar smo že vsi slutili

Adele (Foto: AP)

Potem ko so številni tuji mediji več mesecev namigovali, da sta se Adele in njen partner Simon Konecki poročila, je britanska pevka zdaj končno potrdila, da je to res.

Pevka se trenutno mudi na turneji po Avstraliji. Na koncertu v kraju Brisbane je med nastopom povedala nekaj besed o pesmi Someone Like You ter zraven pristavila: ''Zdaj sem poročena.''

Pevka je na odru namreč opisala trenutek, ko je pesem Someone Like You predvajala svojim bližnjim prijateljem in družini.

''Ko so pesem poslušali na svojih slušalkah, sem v njihovih očeh videla, da jih je spomnila na nekaj oziroma na nekoga. To je tisto, kar sem se želela spomniti, kako sem se počutila na začetku zveze, ki je bila navdih za pesem. Ker ne glede na to, kako slab je lahko razhod in hkrati grenak, grozen in neprijeten, je ta občutek, ko se prvič zaljubiš v nekoga, najboljši občutek na svetu in jaz sem zasvojena s tem občutkom.''



''Očitno je, da zdaj, ko sem poročena, ne bom več doživela teh čustev, ampak našla sem svojo sorodno dušo.''



Tako Adele kot Simon sta bila v zadnjih tednih že ujeta s poročnima prstanoma. Parček naj bi se poročil kar na svojem domu v Los Angelesu, ki je ocenjeno na 10 milijonov angleških funtov (približno 11,5 milijona evrov) in brez velika pompa. Adele in Simon imata skupaj 4-letnega sina Angela.