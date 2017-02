Adele vsak večer na turneji zaslužila pol milijona evrov

Adele je s svojo svetovno turnejo zaslužila dobrega pol milijona evrov na večer. (Foto: AP)

Odkar jo je hit Someone like you izstrelil na glasbeno sceno, je Adele deležna rekordnega uspeha. Njen zadnji album 25 je postal najhitreje prodajani album v britanski zgodovini - kar je v času, ko se zdi, da nihče več ne kupuje zgoščenk, zelo zgovoren podatek. Le v prvem tednu so prodali več kot tri milijone izvodov.

Glasbenica se je lani podala na turnejo Adele Live, ki se nadaljuje tudi letos, končala pa jo bo doma, na stadionu Wembley junija in julija.

28-letna pevka naj bi na tej turneji vsaj večer zaslužila rekordnih 500.000 funtov (588.000 evrov), s tem pa postala ena najbolje plačanih izvajalcev vseh časov. V hipu je razprodala vsako areno, na kateri je nastopila.

Adele več kot glasba pomenita njen mož Simon Konecki in njun sin Angelo. (Foto: FameFly)

Podatke so tuji mediji pridobili na podlagi računovodskih izkazov, ki jih je vložilo njeno podjetje Remedy Touring, katerega direktorica je sama Adele. Ti kažejo, da je med oktobrom 2015 in aprilom 2016 zaslužila 11,5 milijona funtov (13,5 milijona evrov), in to obdobje je krajše od njene turneje, ki pravzaprav še vedno traja.

Ti podatki zajemajo zaslužek samo do aprila lani, ko je bila na turneji šele par mesecev, zaradi česar lahko domnevamo, da so zdaj te številke toliko bolj vrtoglave.

Vrednost zvezdnice sicer ocenjujejo na 100 milijonov evrov.

A kot kaže, bo to pevkina zadnja turneja za vsaj naslednjih deset let - Adele namreč želi čim več časa preživeti s svojim sinom. Poudarja je, da obožuje glasbo, toda veliko več ji pomeni njen odnos z možem Simonom Koneckijem in njenim sinom Angelom.

"Vsi moji odnosi so mi bolj pomembni kot katera koli turneja. Če bi se moj odnos s Simonom ali Angelom začel krhati, bi takoj prenehala s turnejo," je povedala za Vanity Fair. "Moje življenje je bolj pomembno, kot kar koli počnem, ker kako za vraga naj ustvarjam glasbo in pišem besedila, če nimam svojega življenja? Če nimam resničnega življenja, potem je tako ali tako konec igre," je dejala.

Čeprav leta 2014 sploh ni delala (ni nastopala, snemala, umaknila se je iz javnosti), je s prodajo albumov zaslužila 20 milijonov evrov. Tako lahko domnevamo, da ji tudi, če si vzame 10-letni odmor, ne bo hudega.