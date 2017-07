Adele zaradi poškodovanih glasilk odpovedala koncert

Adele si je poškodovala glasilke. (Foto: AP)

Pred zaključitvijo prve svetovne turneje, je imela Adele pred sabo še zadnja dva nastopa v Wembleyju. Toda turneja se ne bo zaključila, kot je upala tako pevka in oboževalci, namreč na Instagramu je zapisala, da ima poškodovane glasilke in zaradi tega so ji zdravniki priporočili, da koncerta odpove.

V pismu je napisala, da sta bila že prejšnja koncerta v Wembleyju zanjo velik napor, a se je trudila, kolikor je le mogoče, tudi s pomočjo zdravil.

"Moje srce je zlomljeno, ker ne morem nastopiti. Čeprav sem razmišljala, da bi izpeljala vsaj en koncert, se bojim, da ga ne bi izpeljal do konca. Razmišljala sem celo, da bi samo odpirala usta in odpela na posneto matrico, samo da bi bila pred vami. Toda to ne bi bila jaz. Zelo mi je žal. Hudo mi je, da sem vas razočarala. Kdo za vraga odpove koncert v Wembleyju? Priznam, da se zelo borim s to odločitvijo."

Pevka pa je pred dnevi namignila, da je to celo njena zadnja turneja, svojim oboževalcem je namreč napisala pismo, ki so ga v programu koncerta dobili vsi obiskovalci. V njem je zapisala, da ji turneje ne odgovarjajo preveč, ker je velik zapečkar in raje uživa v majhnih stvareh.