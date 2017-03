Amanda Seyfried prvič postala mamica

Amanda Seyfried in Thomas Sadoski sta dobila hčerko. (Foto: AP)

31-letna igralka Amanda Seyfried, ki je igrala v filmih, kot so Mamma Mia!, Chloe, Nesrečniki, Rdeča kapica, Ted 2, Lovelace in drugih, je z možem Thomasom Sadoskijem, s katerim je nedavno na skrivaj stopila pred matičarja kar med izletom na deželi, je prvič postala mamica. Rodila je hčerko, je poročala revija People.



Spoznala sta se leta 2015, ko sta sodelovala pri gledališki predstavi The Way We Get By, na snemanju filma The Last Word pa je med njima preskočila iskrica, zaročila sta se lanskega septembra, nato pa se jima je, kot kaže, "mudilo" poročiti, saj sta očitno želela imeti to za seboj, preden bo na svet prijokal otrok.

"Nikoli nisem bila tako vznemirjena za kar koli v življenju – pripravljena sem," je nedavno o tem, da bo postala mama, povedala igralka.