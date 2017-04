Amber Heard končno priznala, da je omrežila milijarderja?

31-letno igralko Amber Heard so s 45-letnim milijarderjem Elonom Muskom prvič povezovali že lansko poletje, ko je dejal, da ga Amber izredno fascinira. Govorice v Hollywoodu pa so se širile že vse od leta 2013, ko sta skupaj zaigrala v filmu Mačeta ubija, ko je bila igralka še 'srečno' poročena z Johnnyjem Deppom.



Nato so 'parček' opazili avgusta, ko se je igralka že ločevala od slavnega igralca. Poslovnež in igralka pa naj bi bila bila zadnje mesece nerazdružljiva. Vir blizu igralke je medijem namignil, da je igralka že za božične praznike radostno razlagala, kako je zagledana v Elona, skupaj pa naj bi načrtovala veliko novih pustolovščin.

A post shared by Amber Heard (@amberheard) on Apr 23, 2017 at 5:11pm PDT

Musk je prvi obraz električnih avtomobilov Tesla in vesoljske agencije SpaceX, ameriško-kanadski vizionar z južnoafriškimi koreninami je svojo uspešno kariero začel kot računalničar. Tudi milijarder ima za seboj pestro ljubezensko življenje. Poročen je bil s pisateljico Justine Wilson, s katero ima pet otrok. Nato se je poročil z britansko igralko Talulah Riley, s katero sta bila poročena štiri leta, sledila je ločitev, toda dobro leto po tem, ko sta šla narazen, sta se znova poročila, a tudi v drugo ni šlo.



Po pisanju tujih medijev pa naj bi Musk končno našel dekle, s katero želi preživeti življenje. Poslovnež se je igralki pridružil tudi v Avstraliji, kjer Amber snema film Aquaman, igralka pa je na Instagramu objavila tudi skupno fotografijo.