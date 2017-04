Ameriška pevka in igralka Barbra Streisand praznuje 75 let

Glasbena, gledališka in filmska ustvarjalka Barbra Streisand se je rodilav newyorškem Brooklynu v judovski družini, materi pevki, ki se je preživljala kot tajnica v šoli, in očetu, srednješolskemu profesorju. Že pri sedmih letih se je s petjem in igranjem izkazala v nastopih v šolskih predstavah, pri trinajstih letih pa je posnela prvo ploščo v studiu Nola Recordings v New Yorku.

Pela je v newyorških klubih in se skušala uveljaviti na amaterskih pevskih tekmovanjih. Leta 1961 je začela nastopati na Broadwayju v manjših vlogah. Leta 1963 je bila za vlogo v broadwayskem projektu I Can Get It for You Wholesale že razglašena za igralko leta v ameriških muzikalih.

Naslednje leto je dosegla velik uspeh z vlogo Fanny Brice v odrskem muzikalu Smešno dekle, leta 1968 pa je prejela oskarja za isto vlogo v filmski različici v režiji Williama Wylerja.

Njeni pomembnejši filmi so še Hello Dolly (1969), Zakaj te očka pušča samo (1972), Dekle, ki sem jo ljubil (1973), Zvezda je rojena (1976) in Princ plime (1991). Režirala je med drugim filma Yentl (1983), v katerem je tudi zaigrala, ter Ogledalo ima dva obraza (1996).

Leta 2004 se je po osemletnem premoru k filmu vrnila s komedijo Njeni tastari, v kateri so ji družbo delali Dustin Hoffman, Ben Stiller in Robert De Niro, pozneje je med drugim zaigrala v filmu Njuna družina (2010).

V svoji pevski karieri je izdala 35 studijskih albumov, nazadnje je leta 2016 izšel Encore: Movie Partners Sing Broadway, ki ga je posnela v sodelovanju s hollywoodskimi zvezdniki.

Samo v ZDA je prodala več kot 68,5 milijona izvodov svojih albumov, po vsem svetu pa skupaj 145 milijonov. Je edina ženska na lestvici desetih najbolje prodajanih glasbenih izvajalcev v ZDA.