Ameriški strokovnjak dvomi o naravni smrti zvezdnika

Ameriški strokovnjak za odvisnosti dr. Drew Pinsky dvomi o naravni smrti zvezdnika Georga Michaela, čeprav so uradno sporočili, da je umrl zaradi "dilatativne kardiomiopatije z miokarditisom" in zamaščenih jeter.



"Naravni vzrok smrti bi bilo staranje ali zastoj srca, kardiomiopatija pa je specifična bolezen, to ni naravni vzrok smrti za to starostno skupino. To ni točno. To ni konsistentno z dejstvi, ki jih je obelodanil patolog," je za TMZ izjavil Pinsky. "Gre za notranjo bolezen srca, ki je 53-letnik ne bi smel imeti," je še dodal.



Pinsky je prepričan, da pevec ni neposredno umrl zaradi odvisnosti, najbrž pa je smrt povzročilo leta in leta zlorabe določenih substanc.



Družina in prijatelji pokojnega zvezdnika zdaj snujejo njegov pogreb, ki naj bi bil v kratkem.