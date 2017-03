Angelina Jolie: Moja mati je bila zelo naravna ženska

Angelina z materjo Marcheline Bertrand. (Foto: Reuters)

Igralka je imela z očetom Jonom Voightom občasno zelo burne odnos. (Foto: AP)

meriška igralka Angelina Jolie je leta 2007 zaradi raka na jajčnikih izgubila svojo mater, igralko Marcheline Bertrand, stara je bila le 56 let. Bertrandova se je z boleznijo bojevala kar sedem let, a na koncu je bolezen zmagala. V nekem intervjuju je Angelina povedala, da je bila mama tista – in ne slavni oče, igralec Jon Voight, zaradi katere se je tudi ona odločila za igralstvo. Dodala je še, da je mama izredno ljubila igralski poklic in bila izredno nadarjena, kljub majhnemu številu filmskih vlog.



Trenutno igralka promovira nov parfum, razlog da se je odločila za sodelovanje s podjetjem Guerlain pa je ravno spomin na pokojno mater, ki je tudi sodelovala s tem podjetjem. "Parfum ji je govoril, tako kot govori meni ... o lepoti, zgodovini in kakovosti ... So najstarejše podjetje, ki se ukvarja s parfumi. Poleg tega prihajajo iz Francije, iz dežele, v katero sem zaljubljena in povezana. Ko sem govorila s kozmetično hišo o tem, koliko časa posvetijo izdelavi enega parfuma, na kak način pridejo do surovin ... sem vedela, da bo to zanimivo sodelovanje."



Novinarju pa je zaupala tudi, kakšna ženska je bila njena pokojna mati: "Nikoli se ni preveč razvajala, ličil ni nosila, nosila je le skromen nakit ... toda vedno je imela nekaj posebnih stvari, ko se je želela počutiti kot dama. In ena od teh stvari je bila tudi kozmetika iz te kozmetične hiše. Ko sem bila otrok, sem to kozmetiko povezala s tem, kako lepo se lahko počuti ženska."



Igralka, ki zadnja leta uporablja le nežna in diskretna ličila je novinarju še zaupala, da so v ospredju otroci in zdravje: "Ker sem v zadnjih letih prestala nekaj zdravstvenih težav ter se posvečala vzgoji otrok, je v osredju sreča, da sem zdrava, sem srečna, da so moji otroci zdravi ... zaradi tega se ne bojim ničesar, življenje je popolnoma jasno."



Hollywoodska zvezdnica, ki je zaradi raka izgubila mamo, babico in teto, se je leta 2013 odločila za preventivno odstranitev dojk. Leta 2015 pa izvedela, da so v njeni krvni sliki odkrili označevalce, ki bi utegnili nakazovati zametke raka, zato se je odločila za novo operacijo, dala si je odstraniti jajčnike.