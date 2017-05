'Angelina Jolie se počuti izredno osamljeno'

Angelina in Brad (Foto: AP)

Ameriška igralka Angelina Jolie je leta 2007 zaradi raka na jajčnikih izgubila svojo mater, igralko Marcheline Bertrand, stara je bila le 56 let. Bertrandova se je z boleznijo bojevala kar sedem let, a na koncu je bolezen zmagala. Igralka je nato večkrat javno povedala, kako zelo jo je prizadela prezgodnja smrt matere. Po besedah bližnjih pa njene smrti še zdaj ni prebolela.

"Angelina svojo mater pogreša čisto vsak dan. Vsak najmanjša stvar jo spomni na Marcheline – določen vonj, roža, otroške besede, glasba ... Zelo si želi, da bi bila tukaj in ji pomagala, še posebno zdaj, ko se je ločila. Za igralko je bil ta čas izredno boleč. Počuti se izredno osamljeno," je zaupal novinarjem vir blizu igralke.

Poleg matere je bil tudi Brad Pitt, nekdanji partner, eden do redkih oseb, ki jim je zaupala. 12 let je bil igralec njej partner in najboljši prijatelj, zdaj ko njega ni več v njenem življenju se počuti še bolj samo: "Angelina resnično nima nobenega, ki ji bi bil zelo blizu, vse prijatelje drži na distanci. Brad je bil njen zaupnik, najboljši prijatelj, 'partner v zločinu', njeno vse .... Ko sta šla narazen, je izgubila vse to in zaradi tega je samsko življenje res težko."