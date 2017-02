Prvi Angelinin odziv po ločitvi: Vedno bomo družina

Angelina je z družino obiskala Kambodžo. (Foto: AP)

Prvič, odkar je septembra lani vložila zahtevo za ločitev, se je Angelina Jolie udeležila javnega dogodka. V Kambodži je namreč predstavljala svoj nov film, ki govori o tamkajšnjem genocidu, pri filmu pa ji je pomagal njen 15-letni posvojeni sin Maddox, ki se je tam rodil.



Joliejeva se z Bradom Pittom na sodišču še vedno bori za skrbništvo nad otroki, 15-letnim Maddoxom, 13-letnim Paxom, 11-letno Zaharo, 10-letno Shiloh ter osemletnima dvojčkoma Knoxom in Vivienne. V sklopu promocije za film pa je stopila tudi pred kamere in novinarju zaupala tudi, kaj se dogaja izven filmskega sveta.



"Ne želim na široko razpredati o tem, za nami so težki časi ... toda smo družina in vedno bomo družina, preživeli bomo tudi to in izkušnja nas bo naredila še močnejša."



Pitt želi na sodišču doseči deljeno skrbništvo, Joliejeva pa želi izključno skrbništvo zase, Pittu pa bi dovolila le občasne načrtovane obiske.



"Mnogo, mnogo ljudi se znajde v takem položaju. Moja družina ... da, težki časi so ... Toda moja prioriteta so otroci, najini otroci ... in vse moči usmerjam v to, da bomo našli pravo pot. Vedno bomo družina," je še dejala ter dodala, da se z otroki trudijo najti normalen ritem: "Težki meseci so za nami, toda v mislih imam trenutek, ko smo vsi v moji sobi. Dva psa, dva hrčka, otroci ... Čudovito je. Nato se spomnim, da je treba na sprehod peljati psa, kdo bo pekel palačinke, razmišljam ali so si vsi umili zobe ..."



Novinar jo je še povprašal, kaj jo čaka v prihodnosti: "V tem trenutku razmišljam samo o tem, kako ostati pokonci. V petih letih želim potovati po svetu, skupaj z otroki, upam, da bodo srečni ... "