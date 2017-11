Angelina nagovorila Združene narode naj prekinejo verigo spolnega nasilja

Igralka Angelina Jolie je tudi ambasadorka Združenih narodov. (Foto: AP)

Igralka Angelina Jolie se je kot posebna odposlanka UNHCR-ja (Visokega komisariata ZN za begunce) že večkrat odpravila na misije, kjer se je srečala s problematiko begunskih žensk in nasilja nad njimi, tem je tudi večkrat javno spregovorila. Tudi v njenem zadnjem govoru v Vancouvru je bila glavna tema posilstvo med vojno ter opozorila na problematiko vojaškega nasilja nad civilistkami.

"Minilo je že 21 let, ko so združeni narodi obljubili, da bodo uredili problematiko spolnega nasilja nad ženskami s strani ZN osebja ter povečali število ženskih predstavnic na terenu. Toda vse do danes to ni urejeno, izkoriščanje nad nemočnimi civilisti se nadaljuje ter še vedno je na terenu manj kot štiri odstotke žensk."

Izpostavila je tudi nasilje nad muslimansko manjšino Rohinga v Mjanmaru, kjer je bila skoraj vsaka ženska (pa tudi moški in otroci), ki je pobegnila iz begunskih centrov, žrtev spolnega nasilja ali posilstva. Združeni narodi so že pred časom ocenili, da ima zatiranje manjšine Rohingja vse znake etničnega čiščenja. "Posilstvo in spolni napadi so mišljeni kot mučenje, so del teroriziranja in poniževanja, to ni vezano na samo spolnost. Vse je povezano s tem, da se pokaže moč."

Tudi Angelina Jolie je bila žrtev Harveyja Weinsteina.

Svoj govor pa je navezala tudi na dogajanje Hollywoodu, kjer osebe na moči zlorabljajo šibkejše. "Vse preveč pogosto se na to gleda s smehom, ali se temu ne pripisuje veliko pomena ter se iščejo izgovori, kot na primer, da je to le bolezen. Toda moški, ki to počne, zlorablja ženske ..."

Obrnila pa se je tudi na politike: "Čeprav je jasno, da spolno nasilje v teh primerih nima samo seksualne note. Čeprav prav je jasno, da je to zločin, da se to uporablja kot orožje, še vedno preveč ljudi meni, da se tega področja ne da urediti. Vem, da to ni lahka tema. Toda imamo zakone, imamo institucije, izkušene osebe, ki vedo, kako in kaj. Vsi smo sposobni identificirati storilce. Kar tukaj manjka, je politična volja to področje dokončno urediti."