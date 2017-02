Angelina in otroci uživali v kamboški kuhinji – vse od čričkov do škorpijonov

Prvič po vložitvi zahteve za ločitev je Angelina Jolie stopila pod soj žarometov. Svoj prvi uradni javni nastop je imela kar v Kambodži, na premieri svojega novega filma First They Killed My Father (Najprej so ubili mojega očeta). 41-letna mati šestih otrok je namreč svojega najstarejšega sina Maddoxa leta 2002 posvojila v Kambodži.



Poleg promocije pa je Angelina svoje otroke, 15-letnega Maddoxa, 13-letnega Paxa, 11-letno Zaharo, 10-letno Shiloh ter osemletna dvojčka Knoxa in Vivienne, peljala na ogled dežele. Med ogledom so si privoščili tudi lokalne dobrote.

"You want to share a spider?" - Angelina Jolie cooks bugs in Cambodia �dd77https://t.co/5mSi3VNErT pic.twitter.com/OZ12DjpyJD — BBC News (World) (@BBCWorld) February 20, 2017

"Vidiš ta trdi del, kjer so zobje? To so čekani, ki jih odtrgaš," je igralka ponosno razlagala hčerki, kako pojesti ptičjega pajka. Dejala je še, da so bile žuželke velik del vsakdanje prehrane v Kambodži ter poudarila, kako je bila dotična hrana pomembna med vojno: "Mislim, da je bilo to predvsem povezano z vojno in preživetjem. Ker so ljudje stradali, so lahko preživeli s pomočjo takšne prehrane."



Na vprašanje novinarke, ali je že kdaj jedla takšno hrano, je igralka z nasmeškom dejala, da je poskusila to hrano, ko je prvič prišla v Kambodžo: "Črički so tisti, s katerimi začneš – črički in pivo. Potem se lotiš ptičjih pajkov."