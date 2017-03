Annie Lennox: Trump je katalizator za prebujenje žensk

Annie Lennox meni, da so Trumpove besede katalizator za prebujenje žensk. O feminizmu pravi, da je dobra beseda, saj gre za človeške pravice, za zaščito žensk, za pravico in enakost. (Foto: AP)

"Take vrste govorjenje je tako običajno, da je skoraj postalo norma. Iz moje perspektive, ko sem odraščala kot mlado dekle, kot najstnica, v 50., 60. in 70. letih, je bilo to precej normalno. To so pač ljudje počeli in govorili in mislili, da je v redu. Zgrabite jih za, saj veste kaj. Je bilo v redu, če so te grabili. A odnos do tega se zdaj spreminja. In dejstvo, da je bilo to izrečeno in posneto, zdaj deluje kot katalizator za prebujenje žensk. Da rečemo: veste kaj, vrh glave imamo takega odnosa. Grabljenje hodi ob boku z nasiljem, s posilstvom, te zadeve niso tako narazen. To so samo koraki. Zato menim, da ker se je to zgodilo, je dobra stvar za žensko gibanje. Feminizem je vedno bil nekaj, kar je sprožalo velikansko polarizacijo in delitev. Vedno pa je bilo tudi veliko zmede okoli feminizma. Ljudje ga uporabljajo na različne načine, eni ga razumejo tako, drugi drugače. O tej besedi sem razmišljala veliko let. Mislim, da je dobra beseda, da se je ne da znebiti, saj ni drugega izraza, ki bi ga lahko uporabili. A zame gre v bistvu za človeške pravice, za zaščito žensk, gre za pravico, za enakost," je o Trumpovih besedah in feminizmu razmišljala 62-letna pevka Annie Lennox.

Znano je, da je Lennoxova že na začetku 80. let prejšnjega stoletja za Davom Stewartom (Eurythmics) podirala tabuje s svojim androgenim videzom, ko se je rada oblačila v črn smoking in v času novoromantičnega glasbenega vala nosila oranžno pobarvane lase. Tako s svojimi izjavami, besedili in videzom je sporočala, da tudi ženske lahko izgledajo drugače oz. kakor koli želijo in morajo vseeno biti spoštovane ne glede na videz ali spolno usmerjenost.