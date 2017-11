Argeta brez aditivov za brezkompromisno kakovost

Danes nam zaradi hitrega življenjskega tempa prepogosto zmanjkuje časa za pripravo rednih kakovostnih obrokov in zato vse pogosteje posegamo po hitrih ali v naprej pripravljenih jedeh. Pri teh pa sta hitro pod vprašajem kakovost sestavin in prisotnost škodljivih dodatkov v procesu proizvodnje. Vedno bolj se izpostavlja tudi problem vsebnosti glutena, saj bi naj bil nanj v zahodnih državah občutljiv kar vsaki četrti. Argeta zato ubira drugo pot in s širokim asortimanom visokokakovostnih izdelkov omogoča brezskrbno uživanje v vsakem obroku.

Pri Argeti namreč prisegajo na najvišje standarde in z vsakim izdelkom dokazujejo, da lahko tudi majhen obrok ponudi najvišjo kakovost. Poznani so po izbiri le najboljših sestavin, kakovostnih kosov mesa ali rib ter 100-odstotno naravnih začimb in rastlinskih olj, sedaj pa se predstavljajo s še eno pomembno prednostjo. Opozorili so namreč na problem dodatkov v hrani in izpostavili, česa v njihovih izdelkih pravzaprav ni. Izdelki Argeta so popolnoma brez ojačevalcev arome, konzervansov, barvil in glutena. Njihovo izjemno kakovost zagotavljajo s sodobno visokotehnološko proizvodnjo, sterilnost in trajnost pa s posebnim postopkom termične obdelave.

Tako sedaj Argeta s ponosom nosi pečat »BREZ«, ki dokazuje, da v izdelkih ni ojačevalcev arome, konzervansov, barvil ali glutena, v podjetju pa še naprej dokazujejo, da le ob uporabi najboljših sestavin nastanejo izdelki tako visoke kakovosti, da jim ni več kaj dodati.

Naročnik: Droga Kolinska