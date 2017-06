Ariana Grande obiskala ranjene oboževalce v Manchestru

Pevka Ariana Grande je kmalu po grozljivem terorističnem napadu v Manchestru najavila, da bo 4. junija, samo 13 dni po napadu, priredila dobrodelni koncert One Live Manchester, na katerem bodo gostje tudi Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay ... Vstopnice so razprodali v nekaj minutah. Še pred samim nastopom pa je pevka že pripotovala v Manchester, kjer je prijetno presenetila svoje oboževalce, ki so bili ranjeni v terorističnem napadu, in jih obiskala v bolnišnici, kjer se zdravijo.

Svojci ranjenih so na družbenih omrežjih objavili fotografije zvezdnice z mladimi bolniki in zdravstvenim osebjem v bolnišnici v Manchestru. "To za nas pomeni več kot vse prečudovite stvari, ki so jih ljudje naredili za nas v tem tednu," je zapisal Peter Mann, katerega hčerka Jaden je bila v napadu ranjena. "Jaden še nikoli nisem videl tako srečne. Še sam sem ponovno zajokal," je dodal.

Ariana Grande bo v nedeljo skupaj s še drugimi znanimi glasbeniki in skupinami v Manchestru izvedla koncert v spomin na žrtve terorističnega napada, v katerem je bilo ubitih 22 ljudi, več kot sto pa je bilo ranjenih. Ameriški pevki, ki je še posebej priljubljena med mladimi, se bodo na odru pridružili še Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Usher in Take That.

Koncert z naslovom One Love Manchester bodo priredili na stadionu za kriket Old Trafford, izkupiček pa bo namenjen žrtvam bombnega napada, ki ga je prejšnji ponedeljek v manchestrski Areni izvedel 22-letni samomorilski napadalec.