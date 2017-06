Ariana Grande po napadu nadaljuje svojo turnejo: 'Na vsakem koraku mislim na vas, angelčke'

A post shared by Ariana Grande (@arianagrande) on Jun 7, 2017 at 3:35pm PDT

Pop zvezdnica Ariana Grande dobra dva tedna po tem, ko je po njenem koncertu v Manchestru teroristični napadalec ubil 22 in ranil okoli 100 ljudi, večinoma otrok, nadaljuje svojo svetovno turnejo, ki jo je zaradi tragičnega dogodka prekinila.

Prvi nastop je imela v Parizu, pred njim pa se je žrtvam napada poklonila na Instagramu. "Prvi koncert po napadu. Mislim na vas, angelčke, na vsakem koraku. Rada vas imam z vsem svojim srcem. Rada vas imam, rada vas imam," je zapisala ob fotografijo Eifflovega stolpa.

Tudi med samim koncertom je bila pevka zelo čustvena, sploh ko je pela pesem Somewhere Over the Rainbow, ki jo je v svoji verziji izdala na več pretočnih platformah, ves izkupiček prodaje pa bo namenjen žrtvam napada.

Takole je to pesem zapela na dobrodelnem koncertu v Manchestru:

V nedeljo so se namreč nekateri največji glasbeni zvezdniki zbrali na dobrodelnem koncertu One Love Manchester, ki ga je organizirala Arianina ekipa, na njem pa so nastopili njeni prijatelji, kot so Justin Bieber, Black Eyed Peas, Coldplay, Miley Cyrus, Liam Gallagher, Imogen Heap, Niall Horan, Marcus Mumford, Katy Perry, Take That, Pharrell Williams in Robbie Williams.

"Zahvaljujem se vam, ker ste stopili skupaj in ker ste močni," je Ariana dejala med koncertom. "Tako zelo rada vas imam, in verjamem, da je ta ljubezen in enotnost, ki jo kažemo, zdravilo, ki ga svet zdaj potrebuje," je dodala.

Svojo turnejo bo zvezdnica nadaljevala v Lyonu, Lizboni, Barceloni, Rimu in Torinu, nato pa bo konec junija s koncertom v Riu de Janeiru začela z nastopi po Južni Ameriki.