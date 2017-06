Ariana Grande z glasbenimi kolegi danes v Manchestru v spomin na žrtve napada

Organizatorji so sporočili, da bo koncert potekal ob močno poostreni varnosti, saj bo varnostnega osebja več kot dvakrat toliko kot na prvem koncertu. (Foto: AP)

"Glasba je za to, da nas pozdravi, da nas zbliža in naredi srečne. Zato bom to počela še naprej za nas."

Ameriški pevki Ariani Grande, ki je še posebej priljubljena med mladimi, se bodo med drugim na odru pridružili Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Usher, Robbie Williams ter skupini Take That in Black Eyed Peas. Koncert z naslovom One Love Manchester bodo priredili na stadionu za kriket Old Trafford, ki sprejme 65.000 ljudi. Koliko vstopnic je bilo na voljo, organizatorji niso sporočili.

Vstopnice, ki so stale malenkost več kot 45 evrov, so v četrtek prodali v zgolj 20 minutah, na spletnih straneh za prodajo pa so se zaradi velikega povpraševanja pojavile težave. Veliko vstopnic se je znašlo tudi na spletu, kjer so jih nekateri preprodajali tudi za 200 funtov.

Izkupiček od vstopnic bodo sicer namenili posebnemu skladu za žrtve bombnega napada, ki ga je prejšnji ponedeljek v manchestrski Areni po koncertu Grandejeve izvedel 22-letni samomorilski napadalec.

Vsi, ki so bili na pevkinem nesrečnem koncertu 22. maja, bodo imeli prost vstop. Za brezplačne vstopnice pa so prijavili tudi številni, ki sploh niso bili na prvem koncertu. Vstopnice so namreč prihranili za 14.200 ljudi, kolikor jih je bilo na koncertu, zanje pa se je prijavilo kar 25.000 ljudi.

"Z ničimer ne jaz ne kdo drug ne moremo zmanjšati bolečine, ki jo čutite," je žrtvam ob napovedi koncerta sporočila 23-letna ameriška glasbenica. "Vendar vam lahko ponudim mojo roko in srce in vse, kar vam lahko dam, če boste kakor koli potrebovali mojo pomoč," je zapisala.

Tisti, ki niso dobili vstopnice, si bodo lahko koncert ogledali na programu nacionalne televizije BBC One in tudi na njihovi spletni strani, prisluhnili mu bodo lahko še na različnih radijskih postajah.

"Naš odziv na to nasilje mora biti, da se še bolj zbližamo, da si pomagamo, da pojemo še glasneje in živimo še bolj prijazno in radodarno, kot smo do zdaj," je v izjavi za javnost še sporočila Grandejeva.