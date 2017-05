Ariana se bo žrtvam in njihovim družinam poklonila z dobrodelnim koncertom v Manchestru

Ariana Grande (Foto: AP)

Pred dnevi je na koncertu pevke Ariane Grande v britanskem Manchestru eksplodirala bomba, ki jo je sprožil samomorilski napadalec. V napadu je umrlo 22 ljudi. Ariana se je zdaj oglasila na Twitterju, kjer je sporočila, da bo imela v Manchestru dobrodelni koncert za žrtve terorističnega napada.

Pred dnevi je na koncertu pevke Ariane Grande v britanskem Manchestru eksplodirala bomba, ki jo je sprožil samomorilski napadalec. V napadu je umrlo 22 ljudi. Ariana se je spet oglasila na Twitterju, kjer je sporočila, da bo imela v Manchestru dobrodelni koncert za žrtve terorističnega napada in njihove družine.

''Vrnila se bom v to izjemno pogumno mesto Manchester, da preživim nekaj časa s svojimi oboževalci in imela bom dobrodelni koncert, s katerim bomo zbirali sredstva za žrtve in njihove družine," je zvezdnica zapisala na Twitterju, kjer je dodala: ''Ničesar ni, kar bi jaz ali kdor koli drug lahko storil, da bi izginila ta bolečina, ki jo čutite, oziroma da bi lahko naredili nekaj, da bi se počutili boljše.''

''Kakorkoli, ponujam vam svojo roko, srce in vse, kar lahko dam vam in vašim bližnjim, če le to potrebujete. Edina stvar, ki jo lahko naredimo zdaj je, da se odločimo, kako bo to vplivalo na nas in kako bomo živeli naprej.''

Zvezdnica je dejala, da neprestano razmišlja o napadu: "V zadnjem tednu sem ves čas razmišljala o svoji oboževalcih in o vseh vas.''

V izjavi je med drugim še zapisala: ''Sočutje, prijaznost, ljubezen, moč in edinost, ki ste jih pokazali drug drugemu v tem tednu, je ravno nasprotno od zlobnih namer, ki jih morajo imeti ljudje, da storijo kaj takega, kot se je zgodilo v ponedeljek.''