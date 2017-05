Ariel Winter zagovarja svojo izbiro obleke

V sredo je javno predvajanje zadnjega dela osme sezone doživela priljubljena humoristična serije Sodobna družina (Modern Family), ki se ga je seveda udeležila tudi igralska družina, pri tem pa je precej izstopala 19-letna igralka Ariel Winter. Drugi soigralci so se namreč odločili za precej običajno garderobo, Ariel, ki se zadnje čase oblači precej izzivalno, pa se je odločila za drzno glamurozno kratko obleko, ki je precej razkrivala.

Ariel Winter je z izbiro garderobe precej izstopala od svojih soigralcev. (Foto: AP)

Na spletu je požela val kritik o neprimernosti obleke in nepotrebni razgaljenosti. 19-letnica se je na kritike odzvala na Instagramu. "Zakaj za vraga kogarkoli zanima, zakaj se nisem oblekla sproščeno kot ostali? Zakaj moram biti takšna kot vsi ostali?," je zapisala.

"Zakaj ljudje drugim ljudem preprosto ne pustijo, da bi se dobro počutili v svoji koži in da bi počeli, kar sami želijo? Nosite, kar želite, ljudje! Dokler se dobro počutite, je to vse, kar šteje. Vem, da sem se dobro počutila. Nikdar ne dovolite nikomur, da zatira to, kdor ste in kako se izražate," je sklenila.

Ariel je znana po svojem izzivalnem oblačenju, mnogi njeni oboževalci pa so prepričani, da pogosto stopa čez rob. Na družbenih omrežjih pogosto objavlja razgaljene fotografije in obleke, ki precej razkrivajo. "Ni se ti potrebno oblačiti tako, da bi bila lepa," meni mnogo njenih sledilcev na družbenih omrežjih.