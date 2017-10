AVDIO: Punca v belem napoveduje dvojni album

Flirrt nadaljujejo z beleženjem 20. obletnice delovanja in ustvarjanja – tik pred izidom novega, že sedmega in tokrat dvojnega, albuma Jekyll & Hyde predstavljajo novo skladbo Punca v belem. Gre za ljubezensko pripoved in sledi dobro sprejetim skladbam skupine Flirrt Nekoč sva se pa rada imela in Nimaš kaj za zgubit, kjer se jim je na harmoniki pridružil Jure Tori.

Flirrt predstavljajo novo pesem Punca v belem, ki napoveduje dvojni album Jekyll & Hyde. (Foto: Boštjan Tacol)

"​Punca v belem je ena tistih intimnih skladb, ki navdih črpa direktno iz življenja. Najbrž ni človeka, ki kdaj ne bi povsem razgalil duše pred nekom, ki mu rečemo sorodna duša, ljubezen našega življenja ali kaj tretjega. In tista popolna iskrenost, čeprav včasih boječa, je najlepša.​ Zato, ker je tako krhka.​ Glede na to, da je pesem srečna, upam, da je tam zunaj še veliko ljudi, ki se bodo v njej našli. Pa čeprav le za hip," o novi skladbi pravi Rok Lunaček, njen avtor in frontman Flirrtov.



Flirrt bodo 11. oktobra izdali prvi del novega, dvojnega studijskega albuma z naslovom Jekyll & Hyde. To bo že sedmi studijski album skupine, ki ga bodo istega dne predstavili tudi z intimnim koncertom v Ljubljani. Drugo polovico albuma bodo Flirrt izdali 8. februarja prihodnje leto, točno eno leto potem, ko so proslavili prvih 20 let obstoja skupine.