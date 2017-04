'Bal sem se, da bodo oboževalci razočarani, če bodo vedeli, da sem gej'

Legendarni pop zvezdnik Barry Manilow je svojo 50-letno kariero skrival, da je gej, saj ga je bilo strah reakcije oboževalcev. (Foto: AP)

Legendarni pop zvezdnik Barry Manilow je bil vedno znan po tem, da je strogo čuval svojo zasebnost. Zdaj se je za revijo People razgovoril o tem, kako je našel in skoraj 40 let skrival svojo ljubezen. Pogosto se je sicer ugibalo o njegovi spolni usmerjenosti, a se na govorice nikdar ni odzval. Leta 2015 pa je v javnost pricurljala novica, da se je Barry leto prej poročil s svojim menedžerjem Barryjem Kiefom. Takrat je Barry vendarle potrdil, da novica drži in povedal, da je gej. Zdaj je v ekskluzivnem intervjuju za People zvezdnik pojasnil, zakaj je tako dolgo skrival ta del sebe.

Prvič je spregovoril o njuni skoraj 40-letni romanci. "Zelo sem zaseben. Vedno sem bil," je pojasnil Manilow.

73-letni pevec je 50 let nizal brezčasne hite, kot sta Mandy in Copacabana (At the Copa). Sprva se je povsem osredotočal na svojo kariero in je bil precej osamljen. Nekaj časa je celo živel s pomočnico produkcije Lindo Allen, za katero se je govorilo, da sta v zvezi.

Nato je leta 1978 spoznal menedžerja Barryja Kiefa. "Takoj sem vedel, da je to to. Bil sem eden izmed srečnežev. Pred tem sem bil zelo osamljen," je pojasnil. Par je ostal skupaj, čeprav je bilo Kiefu sprva nelagodno zaradi pevčeve velike slave, zato sta bila zelo diskretna s svojo zvezo.

S svojim menedžerjem Barryjem Kiefom sta skupaj že 39-let. (Foto: FameFly)

Vsa ta dolga leta je svojo spolno usmerjenost skrival, ker se je bal odziva oboževalcev. "Mislim sem, da jih bom razočaral, če bodo vedeli, da sem gej. Zato tega nikoli nisem povedal," je dejal.

Zdaj pravi, da je srečen zaradi odzivov, ki jih je prejel. "Ko so oboževalci izvedeli, da sva z Garryjem par, so bili zelo veseli. Njihovi odzivi so bili čudoviti, neznanci so mi govorili: 'Dobro zate.’ Resnično sem hvaležen za vse," je dejal.

Sicer je trajalo zelo dolgo, a po vseh teh dolgih desetletjih lahko zdaj pevec končno odkrito živi svojo ljubezen.