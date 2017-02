Beckamovi upravičili sloves družine z najbolj izdelanim stilom na svetu

V New Yorku se je odvijala revija modne linije Victorie Beckham, v pri vrsti pa je nekdanjo pop zvezdnico seveda podpirala tudi njena družina. Najstarejši sin Brooklyn je z mobilnikom ovekovečil dogajanje, med drugim je posnel spodnji selfi, na katerega je ujel svoja bratca Romea in Cruza ter prikupno sestrico Harper, ki je sedela v naročju očeta Davida.

A photo posted by ввc (@bbeckhamcrew) on Feb 12, 2017 at 9:12pm PST

A video posted by BECKHAMS FAMILY LATEST NEWS (@onlybeckhamfamily) on Feb 13, 2017 at 5:24am PST

Ponosni mož pa je na svojem Instagramu delil fotografijo svojih otrok, s katerimi so se kratkočasili v New Yorku, ko je morala Victoria delati. Med drugim so obiskali muzej naravne zgodovine. "Moram zaposliti otroke, medtem ko je mamizaposlena s kolekcijo," je zapisal ob fotografiji.

A photo posted by David Beckham (@davidbeckham) on Feb 11, 2017 at 9:00pm PST

Najbolj stilsko dovršena družina na svetu je upravičila svoj sloves:

A photo posted by BECKHAMS FAMILY LATEST NEWS (@onlybeckhamfamily) on Feb 13, 2017 at 5:17am PST

Mnogi pa so se spotaknili ob torbico, ki jo je nosila mala Harper - stane namreč 2100 evrov:

Torbica, ki jo je nosila Harper Beckham, stane dobrih 2000 evrov. A ker bogastvo Davida Beckhama ocenjujejo na 280 milijonov evrov, je najbrž zanj to minimalen strošek. (Foto: FameFly)

Victoria pa je bila seveda presrečna, da so ji ob takšnem pomembnem dogodku ob strani stali njeni najljubši. "Vedno imam rada, da so ob meni po tem, ko opravim trdo delo," je povedala v zaodrju. Njeno trdo delo se je več kot obrestovalo, saj je bilo na reviji moč videti nekaj njenih najboljših kreacij do zdaj.

A photo posted by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Feb 12, 2017 at 3:51pm PST

V ospredju kolekcije je udobje in varnost. "Nikoli ni bilo bolj primernega časa govoriti o moči žensk. Glede na vse, kar se zdaj dogaja po svetu, se ženska resnično želi počutiti varno," je dejala Victoria.