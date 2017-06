Slavni Beckham na tapeti, ker je na usta poljubil hčerko

A post shared by David Beckham (@davidbeckham) on Jun 1, 2017 at 10:55am PDT

Angleški nogometni zvezdnik David Beckham je svoja sinova Cruza in Brooklyna ter hčerkico Harper peljal na počitnice v Afriko. Seveda je potovanje obeležil tudi na svojem Instagram profilu in oboževalci so poleg fotografij pisali navdušene komentarje, a ena fotografija je vseeno sprožila vročo debato o primernosti.

Na eni izmed objavljenih fotografij zvezdnik namreč svojo petletno hčerko Harper poljubi na usta in mnogi so bili zaradi tega ogorčeni, nekateri so pisali, da je dejanje popolnoma neprimerno, drugi za čudno ali napačno. "Iskreno ... mislim, da je poljubljanje hčerke na usta malce čudno," je zapisal eden od komentatorjev. "Prisrčna fotografija, ki pokaže iskreno povezanost med teboj in hčerko," pa je zapisal oboževalec, ki je bil na strani zvezdnika.