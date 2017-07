Beckham zagovarja fotografijo, na kateri je hčerko poljubil na usta

Nekdanji nogometaš David Beckham je bil pred časom tarča kritik, ker je objavil fotografijo, na kateri svojo petletna hčerko Harper poljubi na usta. Nanj so se zaradi tega vsule kritike, češ da je fotografija neprimerna, da je takšno početje napačno ali pa vsaj "malo čudno".

A post shared by David Beckham (@davidbeckham) on Jun 1, 2017 at 10:55am PDT

Drugi spletni komentatorji pa so seveda menili, da je fotografija na ganljiv način izkazovala očetovsko ljubezen. "Če ima kdo karkoli slabega povedati o tej sliki, se mora globoko zazreti vase. Mislim, da to veliko več pove o vas kot o Beckhamovih. Tukaj ni ničesar razen ljubezni," je zapisal eden izmed njih.

Zdaj se je zvezdnik na svojem Facebook profilu javljal v živo, kakor je pogosta navada zvezdnikov, in odgovarjal na vprašanja oboževalcev. Med drugim je povedal tudi, da je "zelo ljubeč" do svojih otrok, saj so ga tudi njegovi starši tako vzgajali.

"Pred časom so me celo kritizirali, ker sem svojo hčerko poljubil na usta. Vse svoje otroke poljubljam na usta. No, Brooklyna morda ravno ne, ker je star 18 let in bi se mu to zdelo precej nenavadno. A sem zelo ljubeč do svojih otrok. Oba z Victorio so naju tako vzgajali in takšna sva do najinih otrok," je dejal. "Najinim otrokom želiva pokazati, da jih imava rada in da ju ščitiva ter podpirava," je še dodal.

Lani so zaradi objave podobne fotografije namreč kritizirali tudi njegovo ženo Victorio Beckham.

A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Jul 10, 2016 at 1:27am PDT

Jezni uporabniki družbenih omrežij so takrat pisali, da je takšno početje "grozljivo" in da je fotografija sporna. Nekateri so celo pisali, da je to, da je svojo hči poljubila na usta, ogabno. Seveda pa so mnogi odgovarjali, da je to normalno in v znak podpore Victorii objavljali fotografije, na katerih so poljubljali svoje otroke na usta.