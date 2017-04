Konec je. Ben Affleck in Jennifer Garner uradno vložila zahtevo za ločitev

Jennifer Garner in Ben Affleck sta uradno vložila zahtevo za ločitev. (Foto: AP)

Vemo, da znajo biti zvezdniške ločitve včasih precej umazane, ampak Ben Affleck in Jennifer Garner sta se odločila, da umazanega perila ne bosta prala v javnosti. Poleg tega, da zvezdnika še vedno živita skupaj, tudi proste trenutke preživita skupaj z otroki. Parček vse odločitve glede ločitve ureja sporazumno in ostaja v prijateljskih odnosih.



Ben Affleck in Jennifer Garner sta v prošnji za ločitev zahtevala skupno lastništvo nad njunimi otroci. V zakonu sta se jima rodila zdaj že 11-letna Violet, 8-letna Seraphina in 5-letni Samuel.

Igralca sta si leta junija 2005 izmenjala poročne zaobljube, ampak pred poroko nista podpisala predporočne pogodbe. Njuno premoženje se bo zato po ločitvi razdelilo na dva enaka dela, razen, če se bosta odločila drugače. Glede preživnine za partnerja pa nista razkrila podrobnosti.

Spomnimo, da je 44-letni Ben sredi marca javnosti sporočil, da je zaključil zdravljenje zaradi težav z zasvojenostjo z alkoholom, dejal je, da želi živeti polno življenje in biti najboljši oče.