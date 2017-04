Ben Affleck in Jennifer Garner: zakaj sta vlogo za ločitev vložila šele zdaj?

Ben Affleck in Jennifer Garner sta po dveh letih od razhoda zdaj vendarle vložila zahtevo za ločitev. (Foto: AP)

Ben Affleck in Jennifer Garner sta v četrtek vložila zahtevo za ločitev, čeprav sta že pred dvema letoma povedala, da sta se razšla. A sta še vedno živela v isti hiši (Ben sicer v hišici za goste) in skupaj v prijateljskem vzdušju vzgajala otroke.

Zakaj je trajalo tako dolgo in zakaj sta se za ločitev odločila ravno zdaj? "Ni se zgodilo nič posebnega. Tako sta živela dve leti in bil je čas, da se oba pomakneta naprej. Jen je že nekaj mesecev nameravala vložiti zahtevo za ločitev, Ben pa se je s tem strinjal," je za E! News povedal njima bližnji vir.



"Dala mu je možnost, da konča zdravljenje odvisnosti od alkohola in da se bo počutil dobro in zdravo, nato pa sta se po končanem zdravljenju oba odločila, da je čas, da storita ta korak. Skupaj se trudita za vse in se glede vsega strinjata," je dodal.



Ben se bo zdaj tudi odselil iz skupne hiše, je vir potrdil za Us Weekly. 44-letni igralec je v hišici za goste začel živeti pred dvema letoma, 44-letna igralka pa je s tremi otroki (11-letno Violet, 8-letno Seraphino in 5-letnim Samuelom) živela v glavni hiši. Delila sta si starševske obveznosti. "Ben se bo izselil in išče hišo v bližini, da si bosta lahko starševske obveznosti enakovredno delila še naprej. Ko bo našel primerno hišo, se bo izselil," je povedal vir.

Jennifer in Ben se še vedno odlično razumeta. (Foto: X17 Agency)

Par je vložil papirje na isti dan, kar kaže, da je šlo za dogovorjeno potezo, da končata svoj zakon na usklajen in prijateljski način. Želita doseči deljeno skrbništvo in se pogajata o finančni poravnavi.



"Zdaj je nastopil pravi čas, da to storita. Oba sta srečna in ločitev je popolnoma prijateljska," je tudi za Us Weekly potrdil vir.



Igralca sta sicer novico o razhodu delila junija 2015, le dan po 10 obletnici poroke. "Po globokem razmisleku sva sprejela težko odločitev, da se ločiva. Naprej greva z ljubeznijo in prijateljstvom ter obvezo, da skupaj izvajava starševske obveznosti," sta takrat sporočila. Zdaj, po dveh letih, sta namero dokončno uresničila, čeprav s(m)o mnogi upali, da bosta vendarle rešila zakon, saj kaže, da se še vedno res dobro razumeta.