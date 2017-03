Ben Affleck po zdravljenju: Želim živeti polno življenje in biti najboljši oče

Ben je sporočil, da je zaključil zdravljenje zaradi težav z zasvojenostjo z alkoholom. (Foto: AP)

44-letni Ben Affleck je javnosti sporočil, da je zaključil zdravljenje zaradi težav z zasvojenostjo z alkoholom.

"Želim živeti polno življenje in želim biti najboljši oče. Rad bi, da bi moji otroci vedeli, da ni sramota, če se zatečeš po pomoč, ko jo potrebuješ, in da si vir moči za vsakogar, ki potrebuje pomoč, a se boji narediti prvi korak," je ob razkritju, da se je soočal z zasvojenostjo, na Facebooku zapisal Ben. "Srečo imam, da imam ljubezen družine in prijateljev, vključno z Jen, s katero skupaj vzgajava otroke in ki me je podpirala, skrbela za otroke, dokler sem delal to, kar sem moral narediti. To je bil prvi od mnogih korakov k pozitivnemu okrevanju."

Igralca Jennifer Garner in Ben Affleck sta sicer že junija 2015 naznanila, da se ločujeta, a tega uradno še vedno nista storila. Sicer nista par, a zdaj naj bi se spet trudila obnoviti svojo zvezo.

Dan po podelitvi oskarjev je nekdanji par v svojem domu gostil rojstnodnevno zabavo za 5. rojstni dan njunega sina Samuela. Na slavju seveda nista manjkali tudi njuni hčerki, 11-letna Violet in 8-letna Seraphina.