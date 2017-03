Beyonce in njena hčerkica Blue zmagovalni na rdeči preprogi

V Los Angelesu je potekala premiera filma Lepotica in zver. Po rdeči preprogi so se sprehodili igralci filma in ostali ustvarjalci te zanimive pravljične zgodbe. Med njimi pa so se pomešali tudi drugi zvezdniki, vsi pa so imeli oči uprte le v malo nagajivo Blue Ivy in njeno nosečo mamico Beyonce.