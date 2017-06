Beyonce načrtuje milijonski porod na domu

Beyonce bo dvojčka rodila na domu, kjer jo bodo uredili celo porodniško krilo. (Foto: AP)

Beyonce in Jay-Z v prihodnjih tednih pričakujeta dvojni naraščaj, odločila pa sta se, da bo za zasebnost in varnost najbolje, če bo zvezdnica rodila kar doma. Zato bosta poskrbela, da bodo vso potrebno medicinsko opremo, z inkubatorji vred prepeljali k njima in opremili celo porodniško krilo v njunem domu.

"V prvi vrsti jima gre za zasebnost in varnost. Za nekoga, ki bo rodil dvojčke sicer ni običajno, da rodi doma, a Beyonce se je pogovarjala z zdravniki. Je v zelo dobri fizični kondiciji, pripravili pa ji bodo profesionalno porodniško krilo za porod. Pripravljeno bo tudi zdravniško vozilo, da jo odpelje v bolnišnico Cedars-Sinai, če bi njena otroka ali ona potrebovali zdarvniško pomoč," so viri zaupali časopisu Mail on Sunday.

Menda Jay-Z hodi domov in od doma, ona je večinoma v domačih logih, sicer pa ves dan prihajajo kombiji z dostavo hrane in postrežbo. 35-letna zvezdnica in 47-letni podjetnik in raper tako očitno nič ne prepuščata naključju, saj nočeta, da bi se ponovila norija, ko se je pred petimi leti rodila njuna hčerka Blue Ivy, ko nista bila ravno navdušena nad negativno publiciteto v medijih.