Beyonce pokazala dvojčka – spoznajte Sira in Rumi

Slavna ameriška pevka Beyonce in njen mož Jay-Z sta se pred mescem dni razveselila naraščaja. Novorojenčka sta imela nekaj majhnih zdravstvenih težav zaradi zlatenice, zdaj pa je slavna družinica že doma. Do zdaj sta slavna starša skrbno skrivala dvojčka, zdaj pa je Beyonce končno objavila fotografijo dvojčkov, seveda znova v svojem stilu, tako kot je to storila tudi, ko je naznanila svojo nosečnost – s fotografijo na Instagramu.

Zvezdnika do zdaj uradno nista potrdila, kako je ime dvojčkoma, čeprav sta imeni Sir in Rumi prišla v javnost, ko sta na sodišče vložila zahtevo za zaščito njunih imen in ju registrirala kot blagovni znamki. Enako sta slavna starša naredila, ko se je rodila zdaj 5-letna hčerka Blue Ivy Carter. Izpolnila sta namreč obrazec ameriškega Urada za izume in zaščito znakov ter tako zakonsko onemogočila uporabo imena svoje hčerke.