Beyonce z ganljivim darilom razveselila Lady Gaga

Beyonce in Lady Gaga lepo skrbita druga za drugo in si pozornost običajno izkazujeta z izvirnimi rojstnodnevnimi darili. Tokrat pa je Beyonce Gagi svoje lepe misli poslala s šopkom rdečih vrtnic in toplim puloverjem s kapuco iz svoje linije Blue Ivy in s tem pokazala, kako malo je včasih treba storiti, da razveseliš prijatelja v stiski.

"Danes imam hude bolečine. Hvala, draga B., ker si mi poslala tako udoben pulover. V njem mi je tako toplo, da lahko poležavam zunaj v viseči mreži, obdana z drevesi, nebom in soncem, in globoko diham. Zelo sem srečna, da me obdaja toliko ljubezni," je Gaga s svetom delila, kako zelo se je razveselila preprostega darila.

Lady Gaga se še vedno zdravi zaradi bolezni fibromialgije, ki ji povzroča hude bolečine v mišicah in motnje v spancu, razpoloženju in spominu in jo je v začetku septembra priklenila na posteljo, da je morala odpovedati evropsko turnejo.

Kraljica r’n’b-ja in pop diva sta tesni prijateljici in veliki zaveznici že vse od leta 2009, ko sta sodelovali pri pesmi Telephone, druga drugo pa tudi iskreno občudujeta. "Če ne bi videla tvojih videospotov na babičini televiziji, potem ko sem prestala najhujše bolečine, bi kar obupala. Vse nas navdihuješ. Sanje, ki jih poosebljaš, mi dajejo moč in zagon," je zapisala, kako ji zvezdniška prijateljica vliva upanje in pogum.