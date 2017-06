Beyonce rodila dvojčka! Ali njun spol razkrivajo baloni?

Slavna pevka Beyonce in njen mož Jay-Z sta postala starša dvojčkoma. Čeprav njun spol uradno še ni znan, se govori, da gre za dečka in deklico. Paparaci so namreč pred porodnišnico ujeli neznano žensko z velikim šopkom rož v roza, modri in vijolični barvi, s čestitko z napisom "B + J" ter balonoma, enim v roza in drugim v modri barvi, v obliki stopalc in z napisoma "deklica" in "deček".