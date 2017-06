Beyonce zapustila porodnišnico, Jay-Z presrečen, da je z dvojčkoma vse dobro. (Foto: AP)

Zvezdnica Beyonce, ki preko Instagrama redno obvešča svet o dogajanju v svojem zasebnem življenju, se od poroda še ni javila svojim oboževalcem, zato oboževalci že nestrpno čakajo na novice. Čeprav sta se pevka in njen slavni soprog Jay-Z zavila v molk, pa novice vseeno pridejo na plano.

Mnogo oboževalcev je skrbelo, ko je v javnost prišla novica, da so zdravniki v porodnišnici zadržali novorojenčka, kajti razvila sta zlatenico in zaradi tega sta bila deležna foto terapije, dvojčka so namreč namestili v inkubator pod UV luč, da se je bilirubin, ki je krožil po krvnih žilah lažje izločil.

Zdaj pa je vir blizu slavne mamice medijem zaupal, da naj bi Beyonce z dvojčkoma končno zapustila porodnišnico. "Beyonce je izredno vesela in pomirjena, kajti končno je lahko zapustila porodnišnico in odšla z dvojčkoma domov. Jay-Z je bil presrečen, ko so zdravniki končno dali zeleno luč, da sta dvojčka zdrava."