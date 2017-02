Beyonce zaradi nosečnosti odpovedala nastop na festivalu

Beyonce pričakuje dvojčka. (Foto: AP)

35-letna Beyonce je na začetku februarja poskrbela za pravo evforijo, ko je kar prek Instagrama sporočila, da z možem Jay-Z-jem pričakujeta dvojčka. Sredi februarja se je pojavila na grammyjih, sledil je tudi nastop in čeprav ji je pevka Adele izpred nosa vzela vse pomembnejše grammyje, je Beyonce pokazala, da ne potrebuje nagrad, ko je v vprašanju samopoveličevanje in ko je treba pokazati, kdo je prava kraljica popa.

Že pred samo novico o nosečnosti pa je pevka potrdila, da bo nastopila na enem od najbolj znanih glasbenih festivalov na svetu, ki poteka vsako leto aprila v kalifornijski puščavi – Coachella. Toda, kakor je videti, bo pevka vseeno malce bolj pazila nase, kajti zdravniki so ji svetovali, naj umiri svoj natrpan urnik, in s tem poskrbi, da bo v njenem življenju čim manj stresa in obremenjenosti.



"Po nasvetu zdravnikov, naj umiri svoj urnik, se je Beyonce odločila, da ne bo nastopila na glasbenem festivalu Coachella 2017," pa so zdaj javili organizatorji, ter dodali, da zagotovo pride na festival naslednje leto. Kdo jo bo nadomestil, organizatorji še niso javili.