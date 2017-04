Bieber ima na sebi že cel živalski vrt

A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Mar 29, 2017 at 4:38am PDT

Justin Bieber, znan po uspešnicah Baby, Love Yourself, Sorry in druge, ima novo tetovažo. Zvezdnik, ki je brez dvoma velik ljubitelj tetovaž – ima jih že prek 20, si je tokrat omislil podobo še ene živali. Njegove prsi poleg medvedje glave in križa, zdaj krasi še levja glava. Najnovejša tetovaža je le del ogromne zbirke, ki vključuje tudi orla, sovo in tigra.



23-letni zvezdnik je na Instagramu, kjer ima več kot 82 milijonov sledilcev, objavil fotografijo, na kateri pozira zgoraj brez. Z njo je hkrati pokazal še svojo tetovažo.

Njegovi oboževalci so na fotografiji v ozadju opazili še nekaj, in sicer ovitek DVD filma Zabava za klobase (Sausage Party). Nekdo mu je celo komentiral, da ima dober okus za filme. Se strinjate?

Zvezdnik se trenutno mudi na koncertni turneji Purpose World Tour, kjer bo 1. in 2. aprila nastopil v Sao Paulu.