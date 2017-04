'Bil je brezupno nesrečen'

Heath Ledger je januarja 2008 umrl zaradi nesrečnega zaužitja mešanice zdravil. (Foto: AP)

Pred premiero dokumentarca o življenju prehitro umrlega odličnega igralca Heatha Ledgerja I Am Heath Ledger, so se družina in prijatelji za revijo People razgovorili o zasebnem življenju pokojnega igralca. Ko je zaradi nesrečnega prevelikega odmerka zdravil leta 2008 umrl, je bil star le 28 let. Za sabo je pustil takrat dveletno hčerko Matildo.

Proti koncu je imel bil težke psihične in fizične boje, sploh po tem, ko se je štiri mesece pred smrtjo po treh letih zveze razšel s Matildino mamo, igralko Michelle Williams.

Njegova sestra Kate je za People povedala, da je bila ena izmed zadnjih oseb, ki je pred smrtjo govorila z njim. Povedala je, da je imel pljučnico in da ga je posvarila glede mešanja različnih zdravil. "Daj no, Katie, seveda, mi je dejal. Šalila in smejala sva se, ker mi je 'grozil', da bo najino sestrico odpeljal, da ji preluknjajo nos, nato pa rekel: 'Moram iti. Te pokličem zjutraj.' Rekla sem mu, da ga imam rada, in to je bilo to."

Pevka Mia Doi Todd je dejala, da se je povsem posvetil svojima zadnjima vlogama in da je bil zelo potrt, ker ni mogel biti s hčerko. "Čutila sem, da ga je razhod z Michelle pahnil proti robu. Grizlo ga je, ker ni bil popoln oče in popoln partner materi svojega otroka," je povedala.

Heath Ledger in Michelle Williams sta bila par tri leta, prijateljsko sta se razšča septembra 2007, štiri mesece pred zvezdnikovo smrtjo. (Foto: AP)

Igralec je svojemu prijatelju in učitelju petja Gerryju Grennellu povedal, da se zavedal, da se mora nehati zanašati na zdravila. "Pogrešal je svojo hčerko, pogrešal je svojo družino. Bil je obupno nesrečen. Ni mogel spati, zato je jemal zdravila proti nespečnosti, a niso imela učinka," je povedal Gerry. Heath je dejal, da jih mora nehati jemati, a jih na žalost. ni. 22 januarja 2008 so ga našli mrtvega v njegovem newyorškem stanovanju.

Medtem pa je njegova zapuščina – hčerka Matilda – za družino nenehni opomnik na njenega pokojnega očeta. "Še vedno se čutim zelo povezano s Heathom preko njegove čudovite hčerke. Ko je bil Heath še živ, mu je bila tako podobna, da smo govorili, da je Heath s čopki. Zdaj me vse, kar počne, spominja na Heatha," je povedala sestra Kate.

Te podobnosti so bile sprva vir žalosti, je dejala Kate: "Mislim da sem bila prvih pet let po njegovi smrti v solzah vedno, ko sem videla Matildo. Zdaj sem resnično srečna, da sem v fazi, ko jo vidim in sem srečna, ker čutim njegovo energijo preko nje."

Matilda Ledger je zdaj stara 11 let, očeta pa je izgubila, ko je imela le dve leti. (Foto: FameFly)

Upa, da bo zaradi dokumentarca, ki bo premiero doživel 17. maja, tudi Matilda v sebi videla svojega očeta. "Lahko ji govoriš o stvareh, a ko bo dejansko lahko videla njegove gibe in izraze, bo povsem drugače. Zdi se, kot da bi Heath sam posnel dokumentarec za njo," je dejala. Čeprav ji ni bil oče dolgo časa, in se je proti koncu življenja boril s svojimi demoni, je bil najboljši oče, kot je lahko bil, je povedal njegov dolgoletni prijatelj Matt Amato. "Bil je naravni talent, takoj je vedel, kako ravnati z otrokom. Vprašal sem ga, kako je lahko tako sproščen, in odvrnil mi je, da jo pogleda in se skuša vživeti v njo in razumeti, kaj potrebuje."

"Upam, da se spominja, kako jo je klical ljubica in kako je bila vznemirjena, ko ga je videla. Resnično sta imela nekaj čudovitega," je dodal.

Heath je vedel, da ne bo dolgo živel, je eden izmed njegovih prijateljev razkril za People. "Mislim, da nimam veliko časa. Ne verjamem, da bom dolgo živel. Ne vem, zakaj. Zato moram čim več storiti zdaj," naj bi mu dejal. Zaradi tega je svoje življenje živel polno, in to je tisto, kar naj bi želel prikazati dokumentarec.

Ker je gojil veliko strast do režije, je večina dokumentarca sestavljena iz njegovih domačih posnetkov. Rad je snemal tudi zvezdniške prijatelje, da bi ujel delčke njihovih resničnih življenj in ne le tistih, ki so jih živeli na očeh javnosti. In tudi sam se je trudil ostajati zvest svojemu resničnemu življenju in ne tistemu, ki ga je moral živeti pred javnostjo.