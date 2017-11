Zvezdnik znova spremenil ime

Pozdravljen Brother Love (Foto: AP)

Raper Diddy s polnim imenom Sean John Combs je letos poleti postal kralj Forbesove lestvice najbolje plačanih hip-hop izvajalcev, kajti v lanskem letu mu je v 'malho' nakapljalo več kot 116 milijoni evrov.

Medtem ko veselo šteje svoje bogastvo, pa se je za svoj rojstni dan odločil, da si bo znova spremenil ime. Svojo odločitev je oboževalcem sporočil kar preko Twitterja: "Hej, vsi. Imam zelo zelo resno novico. Molil sem za to. Odločil sem se - vem, da je tvegano, in vem, da se to nekaterim zdi 'znucano' – toda odločil sem se, da si spet spremenim ime."

"Nisem več, kar sem bil prej. Sem drugačen. Moje novo ime je Love aka Brother Love. Ne bom se oglašal na Puffy, Diddy, Puffy Daddy ali na katerega od mojih drugih vzdevkov, temveč na Love ali Brother Love," je dodal.

Combs je v nedavnem pogovoru za CNN pojasnil, zakaj si je v svoji karieri tolikokrat spremenil ime. "Ime sem si spreminjal, ker sem odraščal v soseski, kjer so imeli vsi vzdevke. Moj prvi vzdevek je bil Puffy in potem, ko sem bil v glasbeni industriji, sem postal Diddy in potem P. Diddy ali pa je bil P. Diddy prvi? Nato Diddy?"