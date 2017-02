'Bil je že skrajni čas'

Ženske, ki so pozirale za slavno revijo Sports Illustrated, menijo, da je bil že skrajni čas, da mesto v tej reviji dobijo tudi ženske, ki odstopajo od popolnih, pogosto že na meji anoreksičnih standardov.

Letošnja številka revije je namreč posvečena vsem tipom teles, prav tako pa tudi vključuje različne starostne skupine manekenk in s tem dokazuje, da privlačnost ni pogojena s številkami – ne starostjo, ne tistimi na tehtnici.

Manekenka Hunter McGrady je ženska z najmočnejšo postavo, ki je kadarkoli dobila mesto v tej reviji in je ob tej potezi revije zelo vzhičena, saj kaže, da je vendarle nastopil čas za spremembe.

A post shared by Hunter McGrady (@huntermcgrady) on Feb 15, 2017 at 4:34am PST

A post shared by Hunter McGrady (@huntermcgrady) on Feb 15, 2017 at 3:02pm PST

"Skrajni čas je, da v medijih vidimo različne tipe teles. Dajte no, dovolj dolgo je trajalo to obdobje presuhih modelov," je povedala 23-letnica. "Tako zelo ponosna sem, da sem del tega."

A post shared by Hunter McGrady (@huntermcgrady) on Jul 31, 2016 at 7:56am PDT

Tudi 24-letna manekenka Kate Upton, ki že tretjič krasi naslovnico te revije, se strinja, da letošnja številka ženkam daje moč in jih opogumlja. "Na vsaki strani vidimo drugačno žensko, drugačne oblike, velikosti, starosti. Edina stalnica je to, da se vse počutijo samozavestne in se počutijo dobro in to tudi izžarevajo."

A post shared by BPCM PR (@bpcm) on Feb 17, 2017 at 8:11am PST

Robyn Lawley, prva manekenka z oblinami, ki je leta 2015 pozirala za revijo, in ki njene strani krasi tudi letos, pravi, da je raznolikost teles tisto, za kar se je zavzemala svojo celotno kariero. "Zelo sem navdušena, da sem dejansko priča spremembi in biti del spremembe je nekaj najboljšega. Da sta v reviji tako Serena Williams kot Christie Brinkley … v njej je dobesedno nekaj za vsakega, to je zelo vznemirljivo," je povedala 27-letnica, ki sicer pravi, da ni manekenka močnejše postave, temveč normalna ženska.

A post shared by Robyn Lawley (@robynlawley) on Feb 14, 2017 at 7:59pm PST

Za revijo je pozirala tudi olimpijska gimnastičarka Aly Raisman, ki jo je presenetilo število športnic, ki so letos dejansko vključene v revijo, ki ima tudi v imenu "šport". "Še nikoli ni bilo v njej toliko športnic, to je neverjetno. Ko sem bila majhna, nisem vedela, da je možno, da bi se tudi jaz lahko kdaj znašla v takšni reviji, ker nisem dovolj visoka. Čudovito je, da se zdaj stvari spreminjajo in si lahko katerekoli višine in teže pač si," je dejala 22 letna dobitnica zlate olimpijske medalje.

A post shared by Alexandra Raisman (@alyraisman) on Jan 10, 2017 at 12:59pm PST

Revija ni prevetrila le svojih pravil o velikosti manekenk, temveč tudi o starosti in v letošnjo izdajo vključila tudi 63-letno manekenko Christie Brinkley.