'Bila bi zelo prikupen par'

Igralca Chris Pratt in Olivia Munn (Foto: AP)

Igralec Chris Pratt, zvezdnik filmov Varuhi galaksije in igralka Anna Faris sta poleti na družbenih omrežjih sporočila, da se po osmih letih zakonskega življenja ločujeta. Anna si je že našla novo ljubezen, posteljo ji greje direktor fotografije Michael Barrett, medtem ko je Chris še vedno samski.

A po besedah tujih medijev mu ni dolgčas. Ujeli so ga namreč na romantični večerji z ameriško igralko in televizijsko voditeljico Olivio Munn. Čeprav sta bila zvezdnika na večerji diskretna, pa so gostje v restavraciji v restavraciji vseeno opazili, da sta bila drug drugemu zelo naklonjena, sproščena, ni šlo tudi brez nežnih dotikov. Mnogi oboževalci so tako že navdušeni in menijo, da bi bila zelo prikupen par.



Za zvezdnico filma Možje X: Apokalipsa je bilo 2017 tudi prelomno, kajti z igralcem ameriškega nogometa Aaronom Rodgersom sta po treh letih končala ljubezensko razmerje. Mnogi so razhod pripisali tudi dejstvu, da se športnikova družina ni razumela z igralko.