Bilo je le vprašanje časa: Kyle Jenner bo dobila svojo resničnostno oddajo

19-letna Kylie Jenner bo dobila svojo resničnostno oddajo, ki bo osvetlila tudi bolj zasebne vidike njenega življenja. (Foto: AP)

Če ste se kdaj spraševali, kako je biti Kylie Jenner, boste kmalu dobili odgovor. 19-letna polsestra slavnih sester Kardashian, katere odraščanje smo lahko spremljali v resničnostni oddaji V koraku z družino Kardashian, bo zdaj namreč dobila čisto svojo resničnostno oddajo. Njeno življenje je očitno preveč pestro, da bi ga lahko predstavili v osnovni seriji, kjer se Kylie zadnje čase sploh ne pojavlja.

Zvezdnica družbenih omrežij (na Instagramu ima neverjetnih 91 milijonov sledilcev) in lastnica izjemno uspešne kozmetične linije Kylie, bo zato imela svojo oddajo Life of Kylie, so potrdili njeni predstavniki.

Z resničnostno oddajo, ki bo imela osem delov, bo oboževalcem omogočila pogled v zakulisje svojega pestrega življenja. Oddaja bo premiero doživela že poleti, izpostavila pa bo osebno in bolj intimno stran mlade podjetnice, ki se trudi usklajevati svojo slavo, svoje multimilijonsko podjetje in preprosto biti najstnica.

Kylie je lastnica izjemno uspešne kozmetične linije. (Foto: AP)

19-letnica ima, kakor je za klan Kardashian značilno, buren odnos z raperjem Tygo, s katerim sta se že večkrat razšla in pobotala, tudi trenutno naj bi si vzela odmor.

Kylie se sicer osredotoča na svoj vedno bolj uspešen in rastoč kozmetični imperij. Predvsem njena ličila za ustnice, ki niso poceni, so razprodana takoj, ko prispejo nove zaloge.

"Zadnjih nekaj let je bilo ob podpori mojih oboževalcev prav neverjetno potovanje. S to oddajo jim bom lahko omogočila vpogled v vse vznemirljive stvari, s katerimi se ukvarjam, kot tudi v zasebni čas s prijatelji," je Kylie povedala v izjavi za javnost.

Sicer ni prva sestra, ki je dobila svojo oddajo, svojo sta imeli že Kourtney in Kim ( Kourtney and Kim Take Miami, Kourtney and Kim Take New York), Khloe in Lamar Odom (Khloe & Lamar), Kourtney in Khloe (Kourtney and Khloe Take The Hamptons), Caitlyn Jenner (I Am Cait) in nazadnje še Rob ter Cyna (Rob & Chyna).

"Zaradi svoje lepote, poslovne žilice in statusa modne ikone je postala ena najbolj slavnih in uspešnih mladih žensk na svetu," je dejal Jeff Olde, podpredsednik progama televizije E!.