Bizarna teorija zarote: je bila nadomestna mati Kylie?!

Je Kylie Jenner res bila nadomestna mama za starejšo sestro Kim Kardashian?! (Foto: AP)

"Prepričan/-a sem," so glasni oboževalci družine Kardashian. V kaj? Bizarno teorijo zarote, da je nadomestna mati, s pomočjo katere sta se Kim Kardahian in Kanye West razveselila hčerkice, pravzaprav bila Kylie Jenner.

Kim je včeraj oznanila prihod zdrave deklice, ki se je s pomočjo nadomestne matere rodila 15. januarja.

Isti čas pa so zakrožile divje govorice, da so nosečo Kylie odpeljali v porodnišnico. Čeprav 20-letnica še vedno ni potrdila, da je noseča, pa se, vse odkar so prvič v javnost pricurljale informacije o njeni nosečnosti, ne pojavlja v javnosti. Ker gre za takšno neverjetno časovno ujemanje, so oboževalci prepričani, da je prav ona tista nadomestna mati, ki je Kim omogočila naraščaj. Za 37-letno Kim bi namreč ponovni porod lahko bil smrtno nevaren.

Govorice, da so Kylie odpeljali v porodnišnico, so že ovrgli, a to ni omajalo močne teorije zarote.

Kim je sicer veselo novico o novi družinski članici oznanila z zapisom: "Kanye in jaz sva srečna, da lahko oznaniva prihod prečudovite deklice. Neizmerno sva hvaležna nadomestni materi, ki nama je omogočila uresničenje sanj, saj nama je podarila najlepše darilo, ki ga kdorkoli lahko pokloni. Hvaležna sva tudi najinim čudovitim zdravnikom in medicinskemu osebju za oskrbo. Najbolj pa sta sestrice vesela North in Saint."

Kim in Kanye sta bila prisotna v sobi ves čas poroda. Kim je bila prva, ki je pestovala novorojenko, so pa nadomestni materi dovolili nekaj stika in trenutkov z njo, poroča TMZ.

V bolnišnici so jo spremljale tudi sestri Kourtney in Khloe ter mama Kris.

Kim je pred časom povedala, da mnogi misijo, da je dobiti otroka s pomočjo nadomestne matere lahko, a da je v resnici težje, kot če bi ga nosila sama, saj nimaš nadzora. "In težko je najti in izbrati nekoga, ki mu povsem zaupaš in imaš z njim dober odnos, posebno vez … in se pri tem zavedati, da sem lahko nosila svoja prva otroka, tega pa ne … to je zame zelo težko," je pojasnila. Prav tako pa je takšno situacijo težko pojasniti otrokom, je dodala.