Blake ob sestri in mami z novo pričesko prava paša za oči

Blake na predstavitvi nove drame All I see Is You. (Foto: AP)

Blake Lively (Foto: AP)

Blake Lively v novem filmu All I see Is You igra slepo žensko Gino, ki se ji po presaditvi roženice povrne vid. 30-letnica je dejala, da se je že na začetku zaljubila v vlogo, zgodbo in na način, kako je zgodba napisana.

’’Vedno sem mislila, da prizori, ki vsebujejo goloto, odvračajo pozornost. Če so v prizoru gole prsi, to ne pomeni, da si jih želiš, ampak, če so razgaljene, jih seveda pogledaš,'' je prepričana Blake, ki je s tem želela povedati, da goli prizori gledalcu odvračajo pozornost od zgodbe, zato še nikoli ni sprejela vloge, ki bi od nje zahtevala, da se razgali. Vse do zdaj, ko je sprejela vlogo v filmu All I see Is You.

Zvezdnica je na posebni projekciji filma presenetila z novo krajšo pričesko, ki ji zelo pristaja. Igralkini oboževalci se zdaj sprašujejo, ali si je Blake krajšo pričesko omislila samo za krajši čas, saj je isti dan na snemanju njenega novega filma A Simple Favor imela daljše lase. Mogoče pa je posegla po podaljških za lase.

Na predstavitvi nove drame je tokrat blestela v oblačilih modne hiše Ralph & Russo, videz pa je dopolnila z nakitom oblikovalke Lorraine Schwartz. Na dogodek je prišla s svojo sestro Robyn in mamo Elaine.