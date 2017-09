Bo 'človeški Ken' na stara leta postal Barbie?

A post shared by Rodrigo Alves (@rodrigoalvesuk) on Sep 20, 2017 at 7:29am PDT

34-letni Rodrigo Alves, ki si je prislužil tudi vzdevek "človeški Ken", ki je v preteklih letih povsem preoblikoval svoj obraz in telo ter za postopke odštel že več kot 450.000 evrov, se nima prav nobenega namena upočasniti.

Povedal je, da je nepopravljen samo še en del njegovega telesa - njegova moškost. In tudi to se v prihodnosti utegne spremeniti. Razkril je, da bi raje, kot da bi postal "povešen star moški" spremenil spol in se prelevil v čudovito žensko, kakor je to (čeprav ne iz istih razlogov) storila Caitlyn Jenner.

"Zelo sem srečen, da sem moški – zdaj. Ne želim pa biti star 'povešen' moški. Naredil bom, kar je storila Caitlyn. Ko bom v poznih petdesetih, bi raje bil seksi ženska kot starec," je povedal v oddaji italijanske televizije.

"Zelo sem vesel, da sem fant-lutka, in to bom še mnogo let. Ta konec tedna pa mi je neprijazna ženska na pogovorni oddaji italijanske televizije nesramno rekla, da sem videti bolj ženska kot moški. Zato sem ji odvrnil, da se bom mogoče nekoč, ko pridem v njena leta, poslužil operacije spremembe spola, in bom postal osupljiva ženska," je svojo plat zgodbe dopolnil na Instagramu.

"Moje sporočilo je, da v življenju lahko z odločenostjo postanemo in smo videti kot karkoli si želimo biti. Moj osebni uspeh je posledica dejstva, da sem neustrašen in da nobena tema ni tabu. Zavedam se, kdo sem in kako sem videti in sem najsrečnejši človek na svetu, ker se imam rad, in tudi drugi me imajo zelo radi," je zapisal.

"Nikoli ne sodite knjige po platnicah, nikoli ne sodite nikogar zaradi njegovih osebnih izbir v življenju. Dokler nekdo ne škoduje drugim, ga nimamo pravice napadati in žaliti," je sklenil svoj zapis.

Pojasnil je tudi, da nima nobenega namena prenehati z operacijami in da ga že v naslednjih tednih čakata dva posega, popravek čeljusti ter lasni vsadki. Sicer pa z operacijami ne bi mogel prenehati, tudi če bi si to želel, saj so nekatere izmed njih zdaj že nuja. "Biti človeški Ken ni nikoli lahko. To terja nenehno vzdrževanje. Kakšen del odpade oziroma je treba dele nenehno popravljati," je pojasnil.

"Takšen se nisem rodil, takšnega sem se naredil s pomočjo 60 plastičnih operacij in več kot 100 estetskimi postopki," je še povedal.