Bo hude krvi vendarle konec?

Je čas, da pevki pozabita na zamere? (Foto: AP)

Čeprav je Katy Perry še pred časom vročekrvno zatrjevala, da imena Taylor Swift ne bo omenjala v nobenem intervjuju, saj ga nikoli noče izgovoriti, se je zdaj za radijsko oddajo SiriusXM’s Morning Mash Up vendarle razgovorila o sporu in dejala, da bi se, če bi jo Taylor poklicala, oglasila.

"Pripravljena sem, ker menim, da se bo, ko se ženske združijo, svet zacelil," je dejala in dodala: "V resnici nikomur ničesar ne zamerim. Vse imam rada, resnično. Mislim, da se moramo zdaj bolj kot kadarkoli združiti. Mislim, da smo še posebej zdaj videli, da moramo stopiri skupaj in se imeti radi. Ni pomembno, od kod prihajaš in v kaj verjameš, kakšno glasbo imaš rad. Vsi smo enaki in moramo biti združeni." Njen intervju je namreč potekal le dan po terorističnem napadu v Manchestru, ko je v bombnem napadu po koncertu Ariane Grande umrlo 22 ljudi.

To je že drugič, da je v zadnjem času Perryjeva javno spregovorila o njunem sporu. Le nekaj dni prej je namreč v segmentu Carpool Karaoke voditelju Jamesu Cordenu pojasnila, kako se je njun spor sploh začel.

"To je tako noro! Torej, bile so tri moje plesalke, ki so šle na turnejo z njo. In preden so to storile, so me vprašale, ali lahko gredo. In odgovorila sem jim, da seveda, saj trenutno nimam turneje in da je Taylor čudovita in vse. Ampak povedala sem jim tudi, da bom verjetno čez leto spet potrebovala plesalke in da naj si v pogodbi izborijo 30-dnevni odpovedni rok, da bodo lahko prekinile nastopanje z njo in se mi pridružile, ko bom šla na turnejo," je dejala. In ko je minilo leto, jim je poslala sporočilo, in jim povedala, da namerava začeti in jih vprašala, ali se ji še vedno želijo pridružiti. "Rekle so, da se bodo pogovorile z menedžmentom. In so se, pa so jih takoj odpustili," je dejala.

Mnogi menijo, da Taylorina pesem Bad Blood (Huda kri) govori ravno o njunem sporu.

Leta 2014 pa je Swiftova za revijo Rolling Stone povedala svojo plat zgodbe. Pojasnila je, da ji je nekdo iz glasbene industrije naredil nekaj zelo groznega, pri tem pa ni omenjala imena. "In sem si rekla, da očitno sva sovražnici. In sploh se ni vrtelo okoli fanta, ampak okoli posla! Želela je sabotirati mojo celotno turnejo. Želela je najeti veliko mojih plesalcev in mi jih speljati," je dejala. Dodala je, da je v resnici zelo nekonfliktna. "Ne bi verjeli, kako zelo sovražim spore. Zdaj pa se ji moram izogibati. Zelo je nerodno in ne maram tega," je dejala.

Na nove navedbe in komentarje Perryjeve se Taylor še ni odzvala, Katy pa je Cordenu povedla, da je pripravljena, da bo končno "konec tega s****a".