Bo kdo ponudli pol milijona ali več za posnetke njenega seksa?

V posnetku seksa, kot je potrdil ponudnik Kevin Blatt, je "zagotovo Mischa Barton, oblečena zgolj v siv pulover s kapuco, seksa pa v različnih pozah s temnolasim moškim v črni majici". Kot rečeno, posnetek ponujajo porno distributerjem, prodali pa naj bi ga najboljšemu ponudniku, z začetno ceno pol milijona dolarjev (dobrih 471 tisoč evrov).



Bartonova je imela do zdaj kar nekaj osebnih težav, predvsem v povezavi z alkoholom in drogami. Nedavno jo je posnel sosed, ko je visela čez ograjo in svojo mamo označila za "prekleto čarovnico".



Ali se obeta nov seks škandal, je težko reči, viri pa zatrjujejo, da je bi bilo prav kaj takega "zadnje, kar Mischa trenutno potrebuje", saj so njeno ime že dovolj blatili. Vseeno pa se zdi, da se je nekoliko spravila k sebi, saj je nedavno posnela serijo fotografij v bikiniju, kjer spet deluje zdravo in srečno.