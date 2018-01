Bo Kylie zaradi otroka zapustila oddajo, ki jo je naredila slavno?

Si mladenka res želi stran od kamer? (Foto: AP)

Septembra je odjeknila novica, da je 20-letna Kylie Jenner, najmlajša sestra iz slavnega ameriškega 'klana' Karadashian-Jenner, po poročanju ameriških tabloidov noseča z raperjem Travisom Scottom. Samo štiri dni kasneje pa je v javnost pricurljala še novica, da je prav tako v četrtem mesecu nosečnosti tudi Khloe Kardashian. Medtem, ko je Khloe potrdila govorice: "Moje največje sanje so se uresničile! Pričakujeva otroka!" je decembra zapisala na družbenih omrežjih, pa Kylie govoric še ni potrdila.

Vse od domnevne nosečnosti se Kylie izogiba medijev, manjkala je tudi na tradicionalni božični fotografiji družine. Zdaj pa je vir blizu mladenke medijem zaupal, da 20-letnica razmišlja o tem, da bi se umaknila iz javnosti in v miru, daleč stran od kamer, vzgajala svojega otroka. "Želi si biti stran od žarometov, kajti v miru se želi pripraviti na dojenčka. Govorila je celo o tem, da bi se iz javnosti umaknila za vedno in se posvetila le temu, da je mama in poslovna ženska."

Po besedah nekega drugega vira blizu družine, pa njena mati in menedžerka Kris meni, da se mladenka ne bo kar tako poslovila od kamer ter da se bo želela vrniti. Dejstvo pa je, da se Kylie že vse od septembra drži stran od kamer in to ji tudi dobro uspeva. Čeprav drugi menijo, da je resnični razlog v tem, da se izogiba kamer v tem, to, da se boji negativnih komentarjev, ki jih je dobila tudi njena sestra Kim, ko je bila noseča.