Bo naslednja ameriška predsednica Oprah?

Oprah Winfrey je razkrila, da je že pomislila na možnost kandidiranja za ameriško predsednico. (Foto: AP)

Čeprav je slavna voditeljica pogovorne oddaje Oprah Winfrey še pred časom govorila, da ne bi nikoli kandidirala za predsednico, "vsaj ne v tem življenju", si je zdaj, kot kaže, premislila.

V oddaji The David Rubenstein Show je pojasnila, da je zaradi nedavnega razpleta volitev začela tudi sama razmišljati o tem, da bi nekega dne kandidirala za predsednico.

Voditelj jo je vprašal, ali je kdaj razmišljala o tem, da bi kandidirala za predsednico in bila dejansko izvoljena – glede na njeno neizmerno priljubljenost in dejstvo, da to do zdaj še ni uspelo nobeni ženski.

"Tega nisem nikoli dojemala niti kot možnosti. Mislila sem si, da nimam izkušenj in dovolj znanja. Zdaj pa vidim, da je to vseeno možno," je pojasnila.

"Ker je jasno, da ne potrebuješ političnih izkušenj, da si izvoljen za predsednika, ne?," je dejal voditelj.

Mnogi so prepričani, da bi se morala ukvarjati s politiko in to predvsem iz dveh razlogov: zaradi njenega neverjetnega uspeha, ki ga je iz nič ustvarila sama, čeprav je bilo na začetku to skoraj nemogoče (kot temnopolta ženska s prekomerno težo se je težko prebila na televizijo, zdaj pa je najuspešnejša televizijska osebnost) ter zaradi njene sposobnosti povezovanja z ljudmi.

Ko si jo vprašali, kaj je ključni faktor, ki je njeno oddajo The Oprah Winfrey Show izstrelil v sam vrh, je odgovorila: "Ne moja sposobnost postavljanja vprašanj, temveč sposobnost poslušanja in zavedanja, da v sebi nisem prav nič drugačna od svojega občinstva," je pojasnila.

Kljub desetletjem, ki jih je preživela v središču pozornosti, se je Oprah vedno vzdržala izrekanju podpore predsedniškim kandidatom – do leta 2008, ko se je za vstop v belo hišo potegoval Barack Obama. Na zadnjih volitvah pa je podprla Hillary Clinton. "Ni treba, da vam je všeč. Vam je všeč ta dežela? Imate radi svobodo? Demokracijo? Potem bolje, da greste na volišče in volite."