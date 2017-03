Bo princ Harry kmalu zaživel s svojo izbranko?

Zveza princa Harryja in igralke Meghan Markle hitro postaja vse bolj resna. Kmalu sledi zaroka? (Foto: FameFly)

Princ Harry je z ameriško igralko Meghan Markle v zvezi šele od lanskega poletja, a je ljubezen med njima tako močna, da vse poteka zelo hitro.

Njemu bližnji viri so namreč razkrili, da se bo 32-letni princ preselil v novo stanovanje v Kensingtonski palači, kjer bo živel s 35-letno igralko.

Harryja zelo zanima potek prenove stanovanja. "Pogosto se oglasi v stanovanje in sprašuje, kdaj bo nared. Kaže, da se mu zelo mudi, da začne živeti z Meghan," je razkril vir.

Njegovo novo stanovanje je veliko bližje ogromnemu krilu, ki bo septembra postalo stalni dom princa Williama in Kate Middleton, kot je zdaj. Septembra bo prince George začel hoditi v prestižno šolo v južnem Londonu - šolnina letno znaša 19.600 evrov. William in Kate imata v svojem novem stanovanju 22 sob in dve kuhinji. "Zelo je lepo, da bosta Harry in Meghan živela ob Williamu in Kate," je dodal vir.

Predstavniki palače niso želeli komentirati namigov, da bi temu kmalu lahko sledila tudi zaroka.

Meghan se je od prvega moža ločila po dveh letih, naj pa bi se že veselila, da bo s Harryjem imela otroke. Igralka je v princa tako močno zaljubljena, da se je pripravljena odpovedati svoji karieri, da bi njuna zveza lahko delovala. Trenutno namreč par ohranja zvezo na razdaljo med Londonom in Torontom, kjer Marklova živi zaradi snemanja drame Suits.