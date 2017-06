Bo to najdražja ločitev v zgodovini ločitev?

Končala se je še ena pravljica ... (Foto: X17 Agency)

Ruski oligarh Dmitri Rybolovlev je bil ob ločitvi ob kar 3 milijarde evrov in s tem je njegova ločitev postala najdražja ločitev vseh časov. Za njim 'caplja' milijarder Rupert Murdoch, saj je nekdanja žena od medijskega mogotca prejela več kot 1,5 milijarde evrov. Toda, kakor je videti, bosta oba 'srečneža' padla za eno mesto na ne preveč laskavi lestvici.

Kajti v tujih medijih odmeva novica, da se ločuje tudi Petra, hčerka šefa formule 1 Bernieja Ecclestona. 28-letna oblikovalka naj bi že vložila papirje na sodišče, v katerih je zapisala, da je soprog, poslovnež James Stunt, do nje nasilen, nespoštljiv ter se vdaja prepovedanim substancam.

Zakonca, ki sta samo za (kraljevsko) poroko leta 2011 zapravila več kot 12 milijonov evrov, naj bi na skupnem računu imela kar 6.25 milijard evrov in na delu so že najboljši odvetniki, ki se borijo za vsak cent, trda bitka pa naj bi se bila tudi za skrbništvo otrok, 4-letne hčerke Lavinie ter za 2-letna dvojčka Jamesa in Andrewa.