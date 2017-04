Bo z vzdržnostjo moške spodbudila k boju za enakopravnost spolov?

Janelle Monae razmišlja o vzdržnosti, da bi tako moške spodbudila k boju za enakopravnost spolov. (Foto: AP)

31-letna pevka Janelle Monae je ženske pozvala, naj se vzdržijo seksa, da bi na ta način moške spodbudile, da bi se borili za enakopravnost spolov. Razgovorila se je za revijo Marie Claire.



"Ljudje morajo začeti spoštovati vagino. Dokler se vsak moški ne bo boril za naše pravice, lahko razmišljamo o tem, da prenehamo seksati. Ljubim moške. A zlobnežev ne bom tolerirala," je povedala.



Monaejeva se je marca udeležila ženskega protesta proti predsedniku Donaldu Trumpu in njegovemu tretiranju žensk. O njem pa ima še zdaj precej ostro mnenje. "Če bo ta svet vaš in boste tako vladali svetu, ne bom nič prispevala, dokler tega ne boste spremenili. Moramo dojeti, da imamo moč in magijo. Jaz sem za magijo temnopoltih punc, a stojim za vsemi ženskami," je še dodala.